Появились кадры уничтожения украинским заградотрядом бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Телеканал RT опубликовал видео уничтожения заградотрядом бойцов ВСУ на Купянском направлении. Украинские военнослужащие пытались произвести ротацию из-за натиска российской артиллерии, но были атакованы сослуживцами.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский. По данным ведомства, на Херсонском направлении в течение суток также уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, сквозные атаки ВСУ в том числе на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях являются попыткой прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС. По его словам, это будет убийственное решение для Киева. Он уверен, что ВСУ продолжит атаки на Артемовском направлении, но российские войска успешно их сдерживают.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО провалилось полностью. По его словам, ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки и улучшают свое положение по всей линии фронта.