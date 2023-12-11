Появились кадры уничтожения позиций ВСУ с помощью дронов Военкор Руденко показал видео уничтожения позиций ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegam-канале видео работы FPV-дронов Вооруженных сил РФ в районе Работино на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник засекает позиции украинской армии и наносит точные удары по противнику.

В Херсонской области ранее российские войска нанесли удары по военным складам ВСУ. Хранилища с боеприпасами находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели противника поразила оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ совместно с артиллерийскими подразделениями.

В общей сложности артиллеристы поразили скопления живой силы ВСУ в 107 районах спецоперации. Средства противовоздушной обороны также ликвидировали 24 беспилотника, замеченные над территориями новых регионов России. С момента начала СВО российская армия уничтожила более 9,6 тысячи дронов противника.

Ранее на Донецком направлении экипажи российских штурмовиков Су-25 атаковали неуправляемыми авиаракетами замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ. По словам летчика с позывным Фермер, удар наносился парой штурмовиков с кабрирования ракетами С-8.