Появились кадры уничтожения «Адской молотилки» под Харьковом Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинскую зенитную пушку АЗП-57 под Харьковом

Фото: МО РФ

Операторы дронов Вооруженных сил России уничтожили на Волчанском направлении под Харьковом зенитную пушку АЗП-57, которую также называют «Адской молотилкой», сообщает Telegram-канал «Северный ветер». По его информации, украинские военные разместили пушку в укрытии около лесополосы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ходе патрулирования харьковского приграничья оператор FPV-дрона шестой армии ГВ «Север» вскрыл закрытую огневую позицию комплекса С-60, — отметили военкоры.

Для маскировки орудия ВСУ использовали специальную сеть, из-под которой виднелся пятиметровый ствол. Оператор БПЛА аккуратно навел дрон-камикадзе на цель и уничтожил ее. По словам военэкспертов, зенитное орудие С-60 было разработано еще в конце 40-х годов прошлого века и активно использовалось в то время многими армиями мира.

Ранее сообщалось, что расчет ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожил на Купянском направлении 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга», если считать с августа. Как отметил командир группы с позывным Контора, именно с лета была объявлена охота на такие украинские дроны.

До этого стало известно, что двое российских военнослужащих 46 дней держали оборону в селе Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Солдаты при этом находились под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Бойцы рассказали, что по подвалу, который они заняли, били то дроны-камикадзе, то «Баба-яга».