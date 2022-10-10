Появились кадры ракетных ударов по ТЭЦ в Киеве

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утром 10 октября на всей территории Украины были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. Как заявляют местные СМИ, в Киеве атакам подверглась теплоэлектроцентраль № 6. Кадры, на которых изображен предполагаемый момент прилета «Калибров», были опубликованы в Сети.

Ранее очевидцы уже публиковали видеозаписи с предполагаемого места происшествия, на них виден поднявшийся над энергетическим объектом дым. Также украинские Telegram-каналы писали о проблемах с работой ТЭЦ во Львове.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.