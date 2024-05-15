Появились кадры с места стрельбы по словацкому премьеру

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Первые минуты после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попали на видео. В Сети появился ролик, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания мужчины, который стрелял в главу правительства.

На кадрах видно, как люди в панике бегут с места стрельбы. Также видно, как подозреваемого скручивают правоохранители и находившиеся поблизости мужчины.

Ранее стало известно, что Роберт Фицо был ранен после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Нападавший задержан. По свидетельствам очевидцев, в премьера выстрелили четыре-пять раз. Полиция оцепила территорию. Отмечается, что выстрелы прозвучали, когда Фицо вышел к собравшимся у здания гражданам. После ранения премьер упал на землю. Предположительно, главу правительства доставляют в больницу на вертолете.

На нападение уже отреагировала президент Словакии Зузана Чапутова. Она назвала атаку «жестокой и безрассудной», а также пожелала Фицо оправиться от ранения.

В апреле неизвестный открыл стрельбу у дома турецкого политика Бюлента Кара, победившего на выборах мэра города Гиресун. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Сам политик назвал случившееся «ужасным инцидентом».