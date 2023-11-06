Появились кадры с места гибели помощника главкома ВСУ «Смотри» показал кадры с места гибели помощника Залужного

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Смотри» опубликовал кадры с места гибели помощника главкома ВСУ майора Геннадия Чистякова. Военный погиб в свой день рождения, раскрыв один из подарков.

Кадры с места гибели помощника главкома ВСУ Залужного, сам он подтвердил факт происшествия, — подписал фотографию канал.

На снимке видны побитые взрывом подарки, в том числе похожие на ручные гранаты предметы. Издание «Украинская правда» отмечает, что Чистяков принес домой пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

Гибель помощника подтвердил в Telegram главком ВСУ Валерий Залужный. Он также указал на подарок, который сдетонировал. Залужный выразил соболезнования семье погибшего, сообщив, что у него остались жена и четверо детей.

ЧП произошло в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» сообщила, что от взрыва также пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

В мае замглавы Минобороны Украины Анна Маляр опровергала слухи о гибели самого Залужного. Она предполагала, что подобные заявления делаются с целью деморализовать украинскую армию и «похайпить» на громких заголовках.