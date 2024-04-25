Появились кадры ракетного прилета по эшелону ВСУ в Днепропетровской области Эшелон ВСУ подвергся ракетной атаке на железнодорожной станции Синельниково

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео ракетного удара по военному эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Ракета прилетает по железнодорожному составу сверху, после чего происходит взрыв. Уточняется, что кадры сняты 19 апреля.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы России ударили по локомотивному депо в Днепропетровске, «ювелирно обнулив» его. По его словам, в результате атаки серьезно повреждена инфраструктура. Кроме того, от удара пострадали и сами локомотивы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В понедельник, 22 апреля, командование ВСУ сообщило, что в Одесской области получили повреждения складские помещения и сельскохозяйственная техника. Перед этим украинские СМИ распространили сведения о взрывах. Отмечалось, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.

В четверг, 25 апреля, украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области. В регионе звучала воздушная тревога. Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, тревога была объявлена еще в четырех областях.