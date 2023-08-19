Появились кадры последствий ракетных ударов по заводу в Краматорске

Фото: Социальные сети

Мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) кадры разрушений после ракетных ударов, нанесенных по промзоне в Краматорске. По словам главы администрации города, в результате обстрелов был уничтожен один из цехов местной фабрики. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ нанесли удары по промзоне Краматорска в ночь на 19 августа. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее в Новокраматорской военно-гражданской администрации заявили, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории машиностроительного завода. Предприятие, которое располагается в Краматорске, считается одним из крупнейших в мире. Город находится под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ, перевозившему боеприпасы. Его уничтожили ракетой на станции Межевая в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении. На Купянском направлении российские военные отразили шесть атак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Ольшана и Новоселовское.