Появились кадры полыхающего промышленного объекта под Киевом

Фото: ГСЧС Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал снятый очевидцем видеоролик, на котором виден мощный пожар на промышленном объекте под Киевом. По его информации, огонь не утихает уже несколько часов.

Как уточнил канал, местные власти утверждали, что все воздушные цели были сбиты. По словам начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, после ночных взрывов повреждения получили автозаправочная станция и складское помещение.

После ракетной атаки в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, «Укрзализныци». Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники, — приводит канал слова местных властей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрыве в районе индустриального парка в Сумах на Украине. По его словам, там находятся предприятия с железнодорожными ветками и складские помещения, а также подстанции и другие заводы.

До этого в украинских СМИ появились сообщения о серии взрывов на территории Киева. В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Министерство цифровой трансформации страны информировало, что сирены звучали по всей стране.