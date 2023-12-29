Появились кадры падения ракеты на жилой дом в Киеве Военкор Коц показал кадры падения ракеты на жилой дом в Киеве

Фото: ГСЧС Украины

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео результата работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. По его словам, силы ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) «перенаправили» ракету в жилой дом.

Еще одно видео работы украинской ПВО, «перенаправившей» ракету на жилой дом в Киеве, — подписал видео военкор.

Масштабная воздушная тревога звучала на Украине 29 декабря почти три часа. Как заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“», — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал он.

Сообщалось, что в Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Он также уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Россия выпустила по Украине около 110 ракет. Большая часть из них, уверяет он, была сбита.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что сообщения о массированном ударе по объектам ВСУ говорят о новом предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости попыток терактов на территории России. Он не исключил, что ВС России могли «ответить» Киеву за атаку по Феодосии. Минобороны РФ информацию не комментировало.