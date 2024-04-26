Оператор БПЛА показал, как украинские солдаты бросили сослуживца RB: солдат ВСУ не успел запрыгнуть в пикап при эвакуации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Работайте, братья!» опубликовал видео бегства военнослужащих ВСУ со своих позиций в районе села Очеретино в ДНР. На кадрах видно, как солдаты противника спешно запрыгивают в приехавший за ними эвакуационный пикап. При этом один из них не успевает это сделать, и автомобиль уезжает без него. Солдат пытается добежать до него, но спотыкается и падает.

О том, что украинские военнослужащие снялись с позиций и бежали из села Очеретино, ранее сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.

Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

Украинский Telegram-канал DeepState ранее обвинил командование 115-й механизированной бригады ВСУ в провале обороны в районе Очеретино на Авдеевском направлении. Заявляется, что ошибки руководства также привели к большим потерям среди личного состава и оставлению оборонительных позиций.

Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник также обвинил 115-ю бригаду в срыве ротации. По его словам, во время этого часть украинских военных сбежала. Причины произошедшего он не уточнил.