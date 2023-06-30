Появились кадры из аэропорта Кишинева, где произошла стрельба

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В Сети появились кадры очевидцев, находящихся в метрах от аэропорта в Кишиневе, где злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия по людям. По последним данным, были убиты два человека. Согласно данным онлайн-табло, авиасообщение в воздушной гавани приостановлено.

На видео, которым поделился телеканал РЕН ТВ, показаны люди с багажом, стоящие у въезда на территорию аэропорта. По проезжей части на большой скорости с включенными спецсигналами едут автомобили сотрудников полиции и скорой помощи.

Ранее в МВД Молдавии заявили, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. По данным ряда СМИ он прилетел из Турции. Предполагается, что причиной стрельбы стало то, что мужчине не разрешили въезжать на территорию страны. Сообщалось о ранении пограничника, в него выстрелили из его же собственного оружия.

В мае этого года пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности.