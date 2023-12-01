Появились кадры дерзкого налета ВС России на позиции ВСУ под Купянском

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы 1-й танковой армии ВС России атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил Telegram-канал «РаZвед_ДоZор». Он также опубликовал кадры того, как штурмовые отряды при поддержке беспилотников с осколочными боеприпасами для гранатометов и танков побудили противника оставить места дислокации.

Пятничный вечер предлагаем скрасить кадрами дерзкого налета бойцов 1-й танковой армии на позиции ВСУ под Купянском, — говорится в сообщении.

Авторы публикации указали, что украинские бойцы оставили позиции без существенного сопротивления, также ВСУ бросили на местах оружие и погибших товарищей.

Ранее расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки «Запад» уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении,. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена дронами разведподразделения ВС России.

Также российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4. Кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину и с камеры беспилотника-корректировщика.