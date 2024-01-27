Появились кадры беспорядков во Франции с огнем и разбросанным импортом Протестующие во Франции фермеры поджигают машины с иностранным товаром

Фото: Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал РЕН ТВ показал видео протестующих во Франции фермеров. На кадрах видно, как тракторист переворачивает подожженную изнутри фуру. При этом на земле разбросаны продукты. Уточняется, что так протестующие избавились от импортного товара.

Между тем в результате аналогичных действий манифестантов практически сгорело здание социальной страховой службы в Нарбонне на юго-западе страны. Как пишет местная газета L’Indépendant, фермеры вывалили недалеко от него засохшие виноградные лозы и подожгли их. Вскоре пламя перекинулось на здание.

Ранее стало известно, что французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.

Французский депутат Эммануэль Таше де ла Пажери ранее высказал недовольство ростом импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентария, решение правительства Франции противоречит политике, направленной на восстановление продовольственного суверенитета. Депутат призвал власти решить данную проблему.