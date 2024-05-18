Появились кадры авиаудара по больнице под Харьковом «Страна»: ВСУ нанесли авиаудар по больнице в Волчанске

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Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по центральной больнице в Волчанске на севере Харьковской области, сообщает украинское издание «Страна». В приграничном городе сейчас идут ожесточенные бои. По информации журналистов, российским войскам удалось продвинуться внутри города. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На видеозаписи, снятой камерой беспилотника, можно увидеть, как по зданию больницы наносятся несколько ударов, после чего происходит обрушение конструкции.

Ранее в Сети появились кадры из Волчанска, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российская армия вышла на правый берег реки Волчья в Волчанске. Также, по данным канала, ВС РФ продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Минобороны России эту информацию не подтверждало. При этом в ведомстве сообщали, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старица. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь обороны противника.