Появились детали взрыва на энергетическом объекте в Черниговской области Глава Черниговской ОВА: шесть тысяч жителей остались без света после взрыва

Фото: МЧС Украины

В Черниговской области зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры региона в результате взрыва, написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, почти шесть тысяч человек лишились доступа к электроэнергии.

Более пяти часов этой ночи длилась воздушная тревога для Черниговщины. К сожалению, вражеский дрон попал в один из объектов области, — написал Чаус.

Глава администрации уточнил, что без электричества остались 5963 человека. Сейчас экстренные службы проводят восстановительные работы. Другие подробности инцидента он не привел.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве в ночь на четверг, 4 июля. В городе была объявлена воздушная тревога. Также в администрации украинской столицы сообщали о работе ПВО. Кроме того, взрывы прогремели в Житомирской и Сумской областях.

До этого, 30 июня, очевидцы рассказали, что на севере Киева прогремел мощный взрыв. По их словам, в Оболонский район города выехали наряды МЧС. Позже информацию о взрыве подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.