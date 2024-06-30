Появились данные о новом альянсе оппозиции Австрии с Венгрией и Чехией Партии Орбана и Бабиша создали альянс с оппозицией Австрии ради будущего Европы

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Андрей Бабиш, Герберт Кикл и Виктор Орбан

Руководство Австрийской партии свободы, выступающей оппозицией по отношении к правящим силам страны, приняли решение о создании союза с партиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего чешского премьера Андрея Бабиша, пишет ТАСС. Глава АПС Герберт Кикль назвал данное объединение «ракетой-носителем», которая обеспечит будущее стран Европы.

Этот альянс должен стать ракетой-носителем, которая сможет привлечь другие европейские партии и вместе обеспечить будущее Европы, — сказал он.

По словам Кикля, к новому альянсу могут присоединиться представители любых политических сил. Говоря об идеологии формирования, он подчеркнул, что его члены не хотят отдавать Европу на растерзание левым политическим экспериментам и выступают против европейского правительства, в котором будут утеряны национальные компетенции.

Мы не хотим отдавать нашу Европу фон дер Ляйенам, Макронам и подвергать всяческим левым политическим экспериментам, — добавил председатель АПС.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в стремлении любыми силами одержать победу над Россией. По его словам, для достижения этой цели лидеры ЕС пытаются втянуть в украинский конфликт всех членов сообщества.