«Повод для оптимизма»: депутат Рады Бужанский о серии взрывов в Днепре Серия взрывов прогремела в Днепре

Фото: ДСНС Украины

Серия взрывов раздалась в Днепре утром 2 декабря, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в Telegram-канале. Он отметил, что во всем нужно «искать повод для оптимизма», поскольку в городе есть объекты, которые «сильно отравляют жизнь» ВС России.

Днепр, взрыв <...>. Еще два <...>. Во всем нужно искать повод для оптимизма. Если они (ВС России. — NEWS.ru) так лезут вон из шкуры, пытаясь уничтожить что-то у нас в Днепре, значит, у нас есть что-то, что сильно отравляет им жизнь <...>. Глядишь, и им что-то прилетит, — написал Бужанский.

Первый взрыв в городе прогремел до объявления воздушной тревоги, еще два — после нее.

Ранее глава военной администрации в Одесской области Олег Кипер сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте. По его словам, после попадания снаряда вспыхнул пожар. К настоящему моменту он ликвидирован. За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали 10 снарядов, добавил Кипер.

Также СМИ ранее сообщили о взрывах в Николаевской области. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины.

Ранее стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. В «Укрэнерго» сообщили, что ТЭС попала под артиллерийский обстрел. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности электроснабжения были ограничены. В компании пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Этого пока достаточно для обеспечения потребностей населения.