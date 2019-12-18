https://static.news.ru/photo/615678ac-21b1-11ea-b774-fa163e074e61_660.jpg Фото: kensingtonroyal/instagram.com

Герцогиня и герцог Кембриджские пришли на передачу A Berry Royal Christmas, вышедшая на BBC. Кейт Миддлтон и принц Уильям Супруги вместе готовили различные блюда и общались с волонтёрами. Но зрители обратили внимание на другой фрагмент трансляции.

Во время съёмок мужчина мягко коснулся плеча супруги, но та резко стряхнула его руку. Но чета сделала вид, что всё нормально. Женщина ни на секунду не перестала ослепительно улыбаться, пишет Daily Mail.

Эпизод вызвал массу обсуждений в Сети. Часть поклонников подозревают пару в недавней ссоре. Другие считают, что Кейт просто не считает подобное проявление чувств уместным на публике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 11 декабря в Букингемском дворце прошёл устраиваемый королевой Елизаветой II традиционный приём дипломатического корпуса. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике с украшающей причёску тиарой принцессы Дианы.

На мероприятие супруга принца Уильяма надела вельветовое платье в пол от Alexander McQueen. Наряд она дополнила серебряными серьгами и ожерельем.