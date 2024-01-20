«Повалил его, нож достал»: как бойцы ВС РФ побеждают врукопашную в СВО

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Российский боец с позывным Куба смог врукопашную справиться с тремя противниками. Как это произошло, часто ли бойцам в СВО приходится сражаться без оружия, что какие известны громкие случаи?

Как один штурмовик трех бойцов ВСУ одолел

РИА Новости рассказали о мобилизованном из Якутии бойце с позывным Куба, которому удалось выйти победителем из рукопашной схватке с тремя противниками. Это произошло в декабре 2023 года во время штурмового выхода на донецком направлении.

Как рассказал штурмовик, при зачистке местности он столкнулся с противником, засевшим в доме. С первым солдатом ВСУ они перестреливались из огнестрельного оружия, пока тот не сбежал. Куба не успел перезарядиться, когда на него кинулся второй противник. Куба был ранен в правую руку.

«Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <...> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <...> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал. На левую перешел, ножом „задвухсотил“, ликвидировал боевика. Оказывается, там еще сбоку один сидел, но он сдался сразу», — рассказал Куба.

Можно ли использовать «Калашников» в рукопашной

Рукопашные схватки в СВО нередко происходят в ходе штурмовых действий. Подобный случай произошел в октябре 2023 года с бойцом одного из российских добровольческих формирований, участвующих в конфликте.

На видео, опубликованном в Telegram, была показана работа штурмовиков на опорном пункте ВСУ. Отстреливающегося из норы украинского солдата не доставали пули, однако разведчики смогли скрытно подобраться к нему, и один из бойцов ударил его по голове прикладом, после чего спрыгнул в окоп и взял в плен.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ходили врукопашную бойцы ЧВК «Вагнер»

Украинская сторона признавала, что бойцы российского ЧВК «Вагнер» выработали смелую и эффективную тактику штурмовых действий, которая понадобилась им в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Для этого им потребовалось отработать высокую слаженность с артиллерией.

Офицер 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал украинским СМИ, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось выработать штурмовую тактику, которая позволяла им максимально использовать преимущества местности. Пока минометы накрывали отряды ВСУ, заставляя их прятаться в окопах, вагнеровцы подкрадывались вплотную и запрыгивали в окопы, бросаясь врукопашную, одновременно с завершением обстрела. По словам Березовца, подобную тактику первыми под Бахмутом освоили ЧВК «Вагнер», которые отличались большой слаженностью действий минометных, танковых и штурмовых подразделений.

Что случилось на Днепровском пятачке

В ноябре 2023 года стало известно об успешном применении рукопашной одним из отрядов отрядом ВС РФ. Их противником стал отряд морской пехоты из 36-й бригады ВСУ, который закрепился на так называемом Днепровском пятачке.

«Бой был быстрый, тяжелый, не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались», — рассказал один из участников боя в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Участников боя представили к госнаградам.

Как использовали рукопашную в боях за Авдеевку

Применялась рукопашная и в ходе боев за Авдеевку. Как рассказал представитель Южного военного округа ИА «Дон 24», рукопашный бой произошел в ходе боев за село Бердичи.

«Рукопашная схватка завязалась прямо в украинских окопах, которые штурмовали наши войска. Подразделения ВСУ попытались перейти в контратаку. Тогда наши бойцы и вражеские солдаты схлестнулись врукопашную», — рассказал военный.

По его словам, такие случаи в ходе СВО достаточно редки — в основном боевые действия ведутся дистанционно, войска обеих сторон постоянно используют укрепрайоны, бункеры и скрытые огневые точки.

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