Потомок Наполеона высказался о возможности конфликта Европы с Россией Потомок Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Фото: NATO

Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, считает дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат. Об этом он заявил в колонке для журнала Revue Politique et Parlementaire. Потомок французского полководца уверен, что последствия такого конфликта невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия.

Мы находимся на критическом поворотном этапе, когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями. <...> Сегодня мы движемся к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в мире, обладающем ядерным оружием, — отметил Мюрат.

Кроме того, он раскритиковал «фанатиков федералистской Европы», которые, по его словам, выставляют сторонников переговоров изменниками. Мюрат призвал к скорейшему прекращению огня на Украине и мирному урегулированию конфликта.

Ранее командующий авианосной боевой группой французских ВМС контр-адмирал Жак Маллар завил, что Военно-морские силы Франции готовятся к боевым действиям на фоне повышения угрозы начала конфликта. По его словам, силы готовятся к борьбе с противником, который намерен «сокрушить» страну.

Контр-адмирал отметил, что сражение в море «становится все более вероятным». Западным ВМС сейчас необходимо приспосабливаться к «более несдержанным соперникам», считает он.