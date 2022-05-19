«Поток не иссякает»: комбат «Востока» назвал число покинувших «Азовсталь» Ходаковский: из обломков «Азовстали» вышли 1800 боевиков

19 мая из руин металлургического комбината «Азовсталь» вышли 1800 боевиков, рассказал в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский. Он отметил, что поток покидающих завод «ослабевает, но не иссякает». Массовая сдача в плен заблокированных на заводе украинских военных и боевиков полка «Азов» началась 16 мая.

В общей сложности, с учётом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает, — заявил он.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что завод покинули более половины находившихся на «Азовстали» украинских военных. Он отметил, что процесс сдачи в плен личного состава с территории предприятия продолжается, за минувшие сутки белый флаг подняли 959 украинских военных, но командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с территории комбината. По словам главы ДНР, судьбу сдавшихся в плен украинских боевиков будет решать международный трибунал.

Для эвакуации раненных боевиков на территории комбината был введён «режим тишины», добавили в Минобороны РФ. По данным на 16 мая, среди сдавшихся в плен украинских военных 51 солдат был с тяжёлыми ранениями.