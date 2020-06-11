Потерявших работу из-за коронавируса эстонцев направят собирать клубнику

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Правительство Эстонии решило поддержать граждан, оказавшихся безработными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Власти направят их на уборку урожая в плодово-ягодный сектор. Как подчеркнули в пресс-службе правительства республики, на эти задачи выделили 600 млн евро.

Отмечается, что в случае реализации указанной идеи в выигрыше останутся обе стороны сделки — предприятия смогут принимать на работу сотрудников на выгодных условиях, а нетрудоустроенные граждане получат возможность сезонно трудиться, параллельно подыскивая для себя постоянное рабочее место.

Фермеров власти обеспечат пособием, необходимым для оплаты труда безработным. При этом само предприятие не будет значительно увеличивать собственные затраты.

Предприниматель должен будет брать на работу зарегистрированных безработных, находившихся в таком положении не менее трёх месяцев или занимавшихся временной работой менее одного месяца в течение этого времени. Размер пособия — половина от выплачиваемой брутто-зарплаты, передаёт сообщение пресс-службы эстонского правительства «Интерфакс».

Подчёркивается, что временно трудоустроиться благодаря этой инициативе властей смогут до 750 безработных граждан республики.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство труда Соединённых Штатов опубликовало информацию об обращениях граждан за пособиями по безработице. С 15 марта по 30 мая заявки направили больше 42 млн человек.