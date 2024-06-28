«Потерял нить предложения»: американцам стало стыдно после дебатов Байдена Neue Zürcher Zeitung: дебаты Байдена стали низшей точкой в демократии США

Дебаты президента Соединенных Штатов Джо Байдена и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа оказались низшей точкой в истории американской демократии, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Журналисты обратили внимание, что сперва Байден потерял нить в середине предложения, а под конец и вовсе стало понятно, что политику не следует быть главой государства.

Через 12 минут Байден полностью потерял нить в середине предложения. Через 90 минут стало очевидно: этому человеку не место в Овальном кабинете, — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что после прошедших дебатов многим американцам было стыдно за себя. При этом они отметили, что Трамп показал себя неисправимым демагогом.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что члены Демократической партии вынудят Байдена покинуть пост президента после дебатов с Трампом. Он призвал не жалеть американского лидера, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

В ходе дебатов с Трампом Байден неоднократно запинался, хрипел и говорил очень тихо, а также долгое время стоял с приоткрытым ртом. Как считают в окружении американского лидера, он потерпел поражение, поскольку был чрезмерно подготовлен.