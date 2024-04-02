«Потеряется»: венгерские консерваторы объявили Байдена персоной нон грата Центр основных прав в Венгрии объявил Байдена персоной нон грата

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Венгерский Центр основных прав, который в апреле проводит в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена «персоной нон грата». Организаторы в шутку пояснили, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто могут заблудиться на сцене, передает пресс-служба организации в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо Байден не был готов выполнить минимальные условия, — отметили они.

Ранее Байден оговорился и случайно поприветствовал «устричных кроликов». Конфуз произошел на детском пасхальном мероприятии в Белом доме. За президентом в этот момент стояли два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов, которые являются для западных христиан символом плодородия и наступления весны. Слово «пасхальный» на английском переводится easter, и оно на письме незначительно отличается от «устрицы» — oyster, но звучит иначе.

До этого Байден оговорился, рассказав, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, член Демократической партии мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.