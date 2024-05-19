«Потеря навыков»: британский генерал признал деградацию английской армии Генерал Мартин: английская армия продолжает деградировать

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Армия Великобритании продолжает деградировать, королевство не способно воевать в одиночку, пишет газета Telegraph со ссылкой на генерал-майора британских вооруженных сил Джеймса Мартина. По его словам, ВС «находятся в процессе потери навыков» из-за многих лет сосредоточения на борьбе с повстанцами.

Мартин отметил, что армия пытается «вернуться в первоначальное состояние». Из-за длительного акцентирования внимания на борьбе с повстанцами в таких странах, как Ирак, Сирия и Афганистан, вооруженные силы не подготовлены для проведения полномасштабной кампании, подчеркнул он. Генерал добавил, что численность армии Великобритании снизилась настолько, что оказалась наименьшей за 300-летний период.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс признался, что поставил бы на победу Украины и ее партнеров над президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что ВС РФ активно наступают, а для украинских бойцов настали трудные дни. По его словам, Великобритания не может позволить России победить. Необходимо как можно скорее предоставить Киеву военную помощь, добавил Шаппс.

Руководитель британского военного ведомства подчеркнул, что поддержка Украины важна для гарантий устранения России с «каждой последней квадратной мили» страны. Не может быть и речи о том, что Киев заставят согласиться на отказ от территории ради обеспечения мира, подчеркнул Шаппс.