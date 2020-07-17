Посылку с начинёнными кокаином кофейными зёрнами нашли в аэропорту Италии

https://static.news.ru/photo/94cc05e2-c848-11ea-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gdf.gov.it

Итальянские полицейские обнаружили в миланском аэропорту «Мальпенса» посылку с кофейными зернами, многие из которых были начинены кокаином. Об этом сообщили в Финансовой гвардии страны.

По данным ведомства, двухкилограммовая посылка с кофе прибыла из Колумбии и предназначалась для владельца табачной лавки в провинции Флоренция. Представителям Финансовой гвардии показалось подозрительным имя получателя, в котором прослеживалась связь с мафиозным персонажем одного из американских фильмов. Поэтому правоохранители решили проверить посылку.

Оказалось, что среди кофейных зерен были перемешаны более 500 зерен, склеенных чёрной изолентой. Устранив её, полицейские установили, что они были полностью опустошены и начинены чистым кокаином. В общей сложности было обнаружено более 130 граммов наркотического вещества.

Гражданин Италии, которому предназначалась посылка, был задержан.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Нидерландов изъяли около двух тонн кокаина. Инцидент произошёл в порту Роттердама. Наркотическое вещество было спрятано в контейнере с манго из Бразилии. Ещё несколько десятков килограммов доставили в контейнерах с лимонным соком. Весь найденный кокаин был уничтожен. Отмечается, что власти королевства относят кокаин к тяжёлым наркотикам, писал NEWS.ru.