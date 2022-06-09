«Посылают матом»: отставной полковник о конфликте Зеленского с ВСУ Полковник в отставке Баранец рассказал о конфликте Зеленского с армией Украины

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

В рядах армии Украины зреет конфликт с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной полковник Виктор Баранец. По словам бывшего военного, «бунтарские настроения» назревают не только среди обычных солдат, но и в составе командования ВСУ, пишет ОСН. Баранец утверждает, что Зеленскому пришлось ужесточить законодательство в связи с тем, что бойцы ВСУ не хотят подчиняться президентским приказам, а также открыто «посылают его матом».

В территориальной обороне среди младшего офицерского состава зреют бунтарские настроения. Они пишут видеообращения Зеленскому, посылают его матом, отказываются выполнять его приказы. В ответ на это президент Украины распорядился принять ряд законов, очень жестких. Это разрешение командирам расстреливать на поле боя тех, кто не повинуется и не хочет воевать, — заявил Баранец.

Военный обозреватель вспомнил провальную атаку острова Змеиный со стороны украинской армии, которая завершилась потерей 56 бойцов. Баранец отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время интервью местным СМИ подчеркнул, что он не причастен к данной операции. По мнению эксперта, этот случай стал первым публичным конфликтом между армией Украины и Зеленским.

Это была первая искра, проскочившая публично. Залужный предлагал отступать, чтобы спасти бойцов, находящихся в котлах. Что ответил Зеленский? Приказал драться до последнего, — заявил Баранец.

По утверждению эксперта, государственные перевороты «вызревают» из подобных противоречий и конфликтов. Баранец считает, что солдатам ВСУ необходимо принять решение о дальнейшей судьбе Зеленского. Обозреватель считает, что есть два возможных сценария развития событий: ликвидация президента и смена власти или его заключение с дальнейшей сменой правительства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале серьёзного противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными, которые «понимают, что такое конфликт с Россией». По его словам, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.