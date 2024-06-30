Пострадавшей от вандализма мемориальной доске Булгакову вернули прежний вид В Киеве после вандализма восстановили мемориальную доску Михаилу Булгакову

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемориальная доска на доме, в котором родился Михаил Булгаков. Киев, Украина

Группа неустановленных лиц устранила следы вандализма на мемориальной доске, установленной на здании музея Михаила Булгакова в Киеве, передает украинское издание «Страна». Отмечается, что табличка была испорчена еще весной 2023 года.

Известно, что год назад вандалы облили краской доску красной краской, но после этого ее не стали оттирать — руководство музея решило оставить ее в таком виде. Спустя полтора года неизвестные исправили ситуацию, залив красные пятна бронзовой краской, поскольку изначально мемориальная доска и имела «бронзовый» вид. На данный момент неизвестно, кто это сделал.

Как уточняет ТАСС, на Украине не первый год ведутся споры о личности Булгакова и его наследии. Так, националисты и союз писателей страны требуют закрыть музей в честь него, улицу его имени в Киеве переименовали по требованию властей. Известно, что Булгаков родился в Киеве, в доме на Андреевском спуске, где он жил с 1906 по 1919 год, был открыт музей.

Ранее стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Островскому. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому.