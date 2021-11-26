Пострадавшая от кортежа Зеленского журналистка рассказала подробности

Пострадавшая после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента. По её словам, в ходе происшествия пострадала не только она, но и один из видеоблогеров: охрана главы государства схватила его и попыталась отобрать телефон. О случившемся журналистка поведала в эфире телеканала.

Пресс-марафон, посвящённый результатам первой половины президентского срока Владимира Зеленского, прошёл в пятницу, 26 ноября. Сотрудница телеканала «Прямой» Анна Дзьоба сообщила, что сотрудники охраны главы государства после завершения мероприятия толкнули её на капот президентского автомобиля, после чего повалили её на землю. Выбираться оттуда журналистке пришлось с помощью коллег. После инцидента она была госпитализирована.

Покинув медицинское учреждения, Анна Дзьоба пришла в эфир телеканала и рассказала подробности случившегося. По её словам, по окончании пресс-марафона один из видеоблогеров прошёл там же, где шёл глава государства. На это отреагировали сотрудники Управления государственной охраны.

Уже когда шёл Владимир Зеленский, один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошёл там, где шёл Владимир Зеленский, там его схватили угошники, заломали и пытались выбить у него, забрать телефон, — рассказала журналистка.

Увидев это, Дзьоба попросила оператора снять инцидент.

И в этот момент меня подталкивают к машине угошники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нём, я сказала: «Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?» И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю, — привела подробности журналистка.

Анна выразила благодарность коллегам, которые её «за шкирки доставали из-под ног угошников».

По словам журналистки, врачи диагностировали у неё ушиб локтевого сустава, также она сообщила, что у неё отекли пальцы.

Зеленский ранее провёл пресс-конференцию в Киеве, которая продолжалась 5,5 часа. Он заявил, что пoлучил информацию о якобы планирующемся 1 декабря гoсударственном перевороте. По его словам, к этому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Роcсия. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выдeлить миллиарды долларов.