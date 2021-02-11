Постпреды Евросоюза обсудили санкции против властей РФ

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Постоянные представители Европейского союза поговорили о визите главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и санкциях против российских властей из-за отравления и ареста политика Алексея Навального.

На встрече в среду не менее 10 послов выразили своё разочарование по поводу того, как прошёл визит Борреля, — отмечается в тексте документа.

По словам дипломатов, попросивших сохранить их анонимность, ни одна из стран не возражала на ограничения в ответ на действия властей России в ситуации с Навальным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший к журналистам документ.

При этом представитель Европейской комиссии не стал комментировать эту информацию, но сказал, что «работа [над санкциями] продолжается».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.