Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ

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Четверо российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Черногории. Они должны покинуть территорию страны в течение семи дней, передаёт ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Министерство иностранных дел Черногории провозгласило ещё четверых дипломатов посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата, — цитирует агентство сообщение ведомства. Власти Черногории в начале марта выслали из страны одного...