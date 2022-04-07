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Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ

22:49, 07 апреля 2022
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
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Пятый пакет антироссийских санкций согласовали 7 апреля постоянные представители стран — членов Европейского союза. В представительстве Франции рассказали, что пакет вступит в силу 8 апреля после публикации в официальном журнале ЕС, до этого ещё должна пройти письменная процедура утверждения решения, сообщает РИА Новости.

Постпреды согласовали новый пакет санкций, — цитирует агентство заявление постпредства Парижа.

Французская делегация уточнила, что ограничительные меры ЕС затронут бизнесменов, журналистов, представителей сил безопасности и военных.

Ранее стало известно, что страны ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на закупки угля из России, сообщил Bloomberg. Новый пакет ограничений предусматривает замораживание счетов российских банков, экспорта высокотехнологичных товаров, запрет на поставки оружия в Россию.

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