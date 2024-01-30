Постпреды ЕС одобрили предложение ЕК по доходам от российских активов

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Постоянные представители стран — членов ЕС обсудили предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщила пресс-служба председательства Бельгии в Совете союза. Там отметили, что стороны достигли «принципиального согласия».

Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины, — указала пресс-служба.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина собирается «украсть» российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд. По его словам, эти средства пополнят украинский бюджет. Планы Украины конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно рассматривать как явное «воровство», кроме того, Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных решения по искам Минюста о конфискации частных активов, резюмировал дипломат.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Он добавил, что подобные идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву.