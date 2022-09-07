Постпред в Вене сделал заявление по поводу встречи с главой МАГАТЭ Постпред РФ в Вене намерен обсудить с главой МАГАТЭ вопрос создания безопасной зоны на ЗАЭС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Ульянов

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что намерен встретиться с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает РИА Новости. На встрече планируется обсуждение вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Завтра у меня встреча назначена с генеральным директором. Сегодня он находится в Риме, поэтому встретиться не удалось. Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду. У меня впечатление такое, что пока эта идея рыхлая, сырая, но ее вектор представляется заслуживающим внимания. В своем докладе в последнем пункте гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу​, — рассказал Ульянов.

По словам Ульянова, идея о создании зоны защиты эксплуатационной и ядерной безопасности на ЗАЭС — попытка найти способы укрепления ядерной безопасности на этом объекте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, они запрошены у гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призывала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС. Кто именно обстреливает станцию, однозначно из отчета неясно.