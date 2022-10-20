Постпред Украины в ООН оскорбил российских дипломатов Постпред Украины в ООН Кислица перешел на личные оскорбления дипломатов РФ в Twitter

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления в адрес российских дипломатов. В своем Twitter-аккаунте он назвал логику властей РФ «дебильной», а представителя Москвы при организации «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН». Представитель Москвы Дмитрий Полянский в ответ сообщил Кислице, что «до дна осталось немного».

На Украине, похоже, <...> обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного, — ответил Полянский на выпады Кислицы в своем Telegram-аккаунте.

Дипломат также напомнил представителю Украины, что профессиональную этику никто не отменял. Полянский считает, что прежде всего дипломаты не должны переходить на личности. По его мнению, оскорбления со стороны Украины лишь бьют по авторитету и репутации их страны.

Вот почему его презирают большинство наших коллег из ООН. Пытаясь напасть на нас и навредить нам, он только унижает себя и свою страну, иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас, — в тупике, — добавил Полянский.

Дипломат считает, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских и иже с ними» ему даже не хочется отвечать.

Ранее Полянский заявил, что результаты голосования в Генеральной Ассамблее организации по резолюции, осуждающей референдумы в освобожденных регионах, свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. Дипломат добавил, что это была «демократия под дулом пистолета». Он добавил, что данный процесс проходил в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи.