Постпред Украины назвал сроки подписания гарантий безопасности

Постоянный представитель Украины при ОО Сергей Кисляк заявил, что подписание соглашения о гарантиях безопасности для страны может быть осуществлено только после возвращения войск РФ на позиции, установленные 23 февраля 2022 года. При этом он отметил, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, — сказал Кисляк на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что стороны в рамках переговоров продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. В этих рамках речь идёт о механизме введения режима прекращения огня, отводе войск, безопасной работе на постоянной основе гуманитарных коридоров и обмене погибшими, освобождении пленных и мирных граждан.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.