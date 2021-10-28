Постпред России спрогнозировал отношение ЕС к Белорусии из-за мигрантов

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предполагает, что нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва мигрантов-нелегалов в Европу продолжится. Он выразил надежду, что Минск, несмотря на это, не поступится своими принципами, сообщает РИА Новости.

Чижов отметил, что не следует сравнивать текущую ситуацию с миграционным кризисом 2015 года. Тогда власти многих стран ЕС заявляли, что рады всем приезжим и это послужило фактором притяжения мигрантов. Теперь все стараются от них отгородиться.

Литва, Босния, Хорватия стоят на своих границах стены. Мигрантов останавливают любыми способами, вплоть до откровенно нецивилизованных.

Некоторые политики обвиняют Белоруссию в несамостоятельности и утверждают, что Минск действует по указке Москвы. Из этого делается вывод, что «все беды от России».

Нагнетание против Белоруссии будет продолжаться. Для неё есть два выхода: можно все изменить, если поступиться принципами, но надеюсь, что этого не произойдёт, — сказал Чижов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с потоком нелегалов из Белоруссии гибридной угрозой. По её мнению, Лукашенко использует людей в качестве политического средства. В то время как страны, которые затронул приток беженцев, вынуждены прикладывать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.