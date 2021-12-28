Постпред России при ЕС оценил идею безвизового режима с Германией

Инициатива Германии о возможном безвизовом въезде из России особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет, потребует согласования с остальными членами Евросоюза, потому что ФРГ входит в Шенгенское пространство, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru. По его словам, сейчас трудно комментировать данную тему.

Чижов подчеркнул, что здесь очевиден политический мотив, так как один из принципов Евросоюза говорит о прямых контактах с гражданским обществом, а в представлении ЕС это в первую очередь молодое поколение.

Видимо, там поняли, что перевоспитать россиян старшего возраста им уже не удастся, а вот на молодое поколение, конечно, рассчитывают, — подытожил Чижов.

Ранее координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства, депутат бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ) Йохан Заатхоф сообщил, что новое правительство ФРГ планирует создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет. Он добавил, что для воплощения данной идеи ФРГ будет необходимо провести консультации с партнёрами в Евросоюзе.