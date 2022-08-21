Постпред РФ в Вене объяснил смысл своих твитов по Украине Постпред РФ в Вене Ульянов в МИД Австрии объяснил смысл своих твитов по Украине

Фото: Социальные сети

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в воскресенье, 21 августа, посетил МИД Австрии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство страны после поста в соцсети со словами «Никакой пощады украинцам!».

Посетил МИД Австрии. По требованию объяснил истинный смысл моего твита о поставках оружия на Украину. Подчеркнул, что он касался только политики Киева по бесконечному накоплению оружия и полного отказа от дипломатии, — написал Ульянов.

Он также поделился мнением, что текущая политика Украины ведет к затягиванию конфликта и «не демонстрирует заботы о местном населении».

Я категорически отверг грязные попытки неверно истолковать мои слова как призыв к геноциду, — заявил Ульянов.

МИД Австрии ранее вызвал постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова после его поста в Twitter. В ведомстве заявили, что выступают за свободу слова, однако имеют право занять твердую позицию против подстрекательских заявлений.

При этом Twitter не усмотрел нарушений своих правил постпредом России. По словам Ульянова, компания проверила все жалобы и пришла к выводу, что пост не подлежит удалению.