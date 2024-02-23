В ЮНЕСКО заявили, что Украине чужды понятия свободы слова и безопасности Аляутдинов: власти Украины с 2014 года борются с журналистами

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Государственный переворот, совершенный на Украине 22 февраля 2014 года, серьезно сказался на свободе слова и безопасности журналистов в стране, особенно это касается информации на русском языке, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Он упомянул, в частности, публичное преследование через сайт «Миротворец», а также проведение украинцами социологических опросов на тему того, «кого из российских журналистов убить первым».

Свобода слова и безопасность журналистов — вообще чуждые Киеву ценности. С 2014 года украинские власти ведут борьбу с инакомыслием, не гнушаясь даже использовать террористические методы, — отметил он.

Дипломат напомнил об убийстве известного писателя и общественного деятеля в Киеве Олеся Бузины. Кроме того, после начала в феврале 2022 года российской специальной военной операции на Украине погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Ростислав Журавлев, добавил постпред.

В начале февраля агентство «Укринформ» сообщило, что за убийством военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины (СБУ). В материале погибший упоминался как пропагандист.

В декабре 2023 года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В него выстрелили дважды — в грудь и голову. Сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа. Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей».