Постпред РФ при ЕС: в резолюции ЕП по Навальному перепутали города

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Постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европарламент принял резолюцию об отношениях с Россией на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным в спешке. В документе были перепутаны Томск и Омск.

Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась, по большому счету, в спешке. <...> Они даже Омск и Томск перепутали, — цитирует Чижова РИА Новости.

Он добавил, что в резолюции учли не все обстоятельства, «которые имели место вокруг всей этой истории». Однако, по мнению дипломата, само название «О ситуации в России: отравление Алексея Навального» предопределяет, что для Европарламента всё ясно — и факт отравления, и то, что за него отвечают российские власти.

Ранее сообщалось, что за резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. В документе, в частности, вина за отравление Навального возложена на власти России. Кроме того, в нём содержится призыв усилить антироссийские санкции и провести «тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией».

Как писал NEWS.ru,оппозиционера госпитализировали с симптомами отравления 20 августа в омскую больницу. Он был без сознания. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что военные токсикологи идентифицировали яд как одну из разновидностей «Новичка». Эти данные, по заявлению властей Германии, подтвердили также лаборатории в Швеции и Франции.