Постпред РФ при ЕС рассказал о восторженном отношении Европы к «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/2c220c9a-6c39-11eb-adb0-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Появление российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» вызвало противоречивые настроения в Европе — к препарату относились недоверчиво и даже враждебно. Но теперь, по словам постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, отношение к вакцине российского производства почти восторженное.

Мы с интересом наблюдали, как менялось в Евросоюзе отношение к российскому препарату, который практически с момента его появления воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. Теперь это сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России едва ли не со времён запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, — рассказал Чижов журналистам.

По его словам, Европа осознала, что западные вакцины не гарантируют успеха. Это осознание усугубилось тем, что на поставки препаратов западных стран Еврокомиссия заключила контракты и выплатила авансом €2,7 млрд, но при этом адекватного объёма поставок до сих пор не получила. Такая ситуация стала лишь подтверждением позиция России, которая заключается в том, что в условиях пандемии нет места соперничеству и технологической гонкой. Необходимо сотрудничество и неполитизированная борьба с «общим врагом».

Владимир Чижов затруднился назвать сроки возможного одобрения Евросоюзом российской вакцины, однако этот процесс уже начался. Он заметил, что, по его данным, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт дело к регистрации препарата в ЕС. Также ведутся соответствующие переговоры с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Как ранее писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, хотя совсем недавно разговоры о российском препарате «вызывали насмешку».

Такое мнение высказал журналист Ишан Тарур в статье, опубликованной в газете Washington Post. Автор отмечает, что в мире восприятие «Спутника V» изменилось после публикации в авторитетном издании Lancet итогов третьей стадии испытаний вакцины. Они показали эффективность препарата на уровне 91,6%.