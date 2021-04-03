Постпред РФ: Европа разочарована в механизме распределения вакцин COVAX

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил о том, что всё большее число стран разочаровываются в глобальном механизме распределения вакцин COVAX. Причина кроется в том, что производители не выполняют своих обязательств по поставкам.

Как пояснил Гатилов в интервью «Известиям», COVAX в принципе не предназначен для всеобщей вакцинации населения Земли. По данному направления запланирована поставка препаратов только для 20% жителей каждой страны.Но даже эта задача, по словам постпреда, не выглядит реализуемой.

Все больше стран начинают разочаровываться в COVAX. В работе механизма имеются сбои, связанные с тем, что производители препаратов, включенных в вакцинный портфель COVAX, не выполняют принятые на себя обязательства. Поэтому газетные заголовки несколько преувеличивают, подавая COVAX как «панацею» от пандемии, — сказал Геннадий Гатилов.

Глобальная инициатива COVAX была создана с подачи Евросоюза. Она направлена на обеспечение равного доступа всех стран мира к вакцинам от коронавируса. Над реализацией инициативы работают ряд организаций, координацией занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Главными получателями вакцины по инициативе COVAX являются развивающиеся страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцинацию от COVID-19 прошли около 7 миллионов россиян.