Постпред опроверг слухи о выходе РФ из Совета Европы

https://static.news.ru/photo/d7232b3a-7984-11eb-b727-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SovetEvropy

Россия не намерена выходить из Совета Европы (СЕ), вопреки слухам, и намерена продолжать развитие сотрудничество с организацией и со странами-участницами. Об этом сообщил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу, — приводит слова посла ТАСС.

Он подчеркнул, что недоброжелателям России не стоит надеяться на её выход из организации, в которой она состоит уже 25 лет. Солтановский обратил внимание, что РФ продолжает работать на благо своих интересов, несмотря на усилившееся давление в том числе и в Европе.

Дипломат признал, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на возможность осуществления личных контактов. Тем не менее, в октябре 2020 года удалось осуществить поездку в Россию генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич, также Москву посетили глава Парламентской ассамблеи СЕ Хендрик Дамс и гендиректор СЕ по правам человека и верховенства права Христос Якумопулос.

Солтановский обратил внимание, что Россия внесла очень существенный вклад в работу Совета Европы и нацелена на расширение сотрудничества в борьбе с новыми вызовами, включая пандемию и вакцинацию населения. Посол заявил, что тема борьбы с коронавирусом остаётся для РФ приоритетной. Он призвал страны Европы обеспечить равный доступ всех желающих к вакцинам от COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз (ЕС) проводит лицемерную политику, вводя санкции против Кремля, антироссийская истерия в Брюсселе, поощряемая властями США, ведёт к обстановке холодной войны. В этом уверен экс-депутат Европарламента (ЕП) и глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.