Postimees: Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков

Фото: Michael Szönyi/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В Эстонии могут отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в знак солидарности с Украиной. Как пишет издание Postimees, об этом попросил конгресс украинцев Эстонии.

Каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума, — говорится в обращении украинских беженцев к эстонцам.

По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас до этого заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинские женщины могут столкнуться в Европе с угрозой сексуального насилия. Она отметила, что беженки-украинки часто «становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Также Захарова упомянула о многочисленных репортажах об изнасилованиях украинок.

Ранее власти Эстонии ужесточили правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций Евросоюза. По словам главы восточного таможенного пункта Вирго Трейнбука, ограничения коснулись провоза средств личной гигиены, мыла, рюкзаков, женских сумок и предметов одежды для женщин и девочек.