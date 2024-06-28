Поставщики люксовых авто в Россию арестованы в Германии DPA: четверо поставщиков в Россию люксовых автомобилей арестованы в Германии

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

В Германии задержали четверых человек по делу о нелегальных поставках люксовых автомобилей в Россию, сообщает агентство DPA. Они подозреваются в нарушении действующего эмбарго ЕС. Отмечается, что с конца 2022 года поставщики переправили в РФ свыше 170 авто.

Конкретно они, вопреки соответствующим предписаниям эмбарго, с конца 2022 года до сегодняшнего дня продали и, соответственно, переправили в Россию более 170 люксовых автомобилей, — приводит агентство слова источника в таможне.

По делу арестованы 40-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 39 до 44 лет. Таможенники обыскали около 20 объектов в районе города Оффенбах-ам-Майн, а также в Ашаффенбурге. У подозреваемых изъято около €300 тысяч наличными, документация, конфисковано пять дорогостоящих машин, наложен арест на активы на сумму около €13,3 млн.

Ранее двух американцев, являющихся выходцами из России, задержали в связи с попыткой поставить спецтехнику в РФ в обход санкционного законодательства. Жители штатов Аляска и Вашингтон Сергей Нефедов и Марк Шумович хотели экспортировать снегоходы и запчасти к ним.

До этого россиянин с двойным гражданством США и РФ Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских санкций против Москвы. Отмечалось, что он через Казахстан направлял в Россию детали оружия и боеприпасов.