Поставки российского газа в Финляндию прекратились Россия приостановила поставки газа в Финляндию из-за отказа оплаты в рублях

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия, отказавшаяся оплачивать газ в рублях, перестала получать российский газ. Поставки голубого топлива в страну прекратились в 7 утра 21 мая, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что финская компания Gasum обратилась в арбитраж, поскольку считает замену средства платежа Россией нарушением условий долгосрочного договора. В нём валютой платежа за поставки газа указан евро, пояснили в Министерстве занятости и экономики Финляндии.

Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector, — подчеркнули в компании.

Balticconnector позволяет получать газ из стран Прибалтики. Также в Финляндии будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы в Торнио и Пори.

Ранее «Газпром экспорт» подтвердила прекращение поставок российского газа в Финляндию. В компании заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве с Gasum всеми доступными средствами.