Поставки Дании истребителей F-35 могут задержать МО Дании: ВС рассматривают решения для компенсации задержки поставок F-35

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global look Press

Глава Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен попросил ВС страны рассмотреть возможные решения для компенсации задержки поставок истребителей F-35, сообщается в пресс-релизе военного ведомства. По данным МО, в отношении поставок данных военных самолетов есть неопределенность.

Отмечается, что американский производитель Lockheed Martin планировал, что первый F-35 в конфигурации TR-3 для Дании будет готов к июлю 2024 года, но возможность задержек сохраняется. Минобороны Швеции заявило, что датские Военно-воздушные силы могли бы временно использовать некоторое количество самолетов с совместной учебной базы в Аризоне, а также приобрести или взять в аренду истребители у других стран.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что истребитель F-35 может представлять серьезную силу, в отличие от F-16. Он отметил, что, несмотря на новизну, у самолета, как у любой техники, есть недостатки. В частности, по словам Попова, F-35 не такой потенциальный победитель воздушных боев, как о нем говорят на Западе.

До этого Попов подчеркнул, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.