Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16 Forbes: поставка F-16 позволит ВСУ заменить половину советских самолетов

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Владимир Зеленский на встрече с Метте Фредериксен

Поставка F-16 позволит Украине заменить около половины парка советских самолетов Воздушных сил ВСУ, пишет американский журнал Forbes. По подсчетам авторов публикации, 60 американских истребителей могут заменить устаревшие МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 времен холодной войны.

У ВСУ сейчас столько же боевых самолетов, сколько и в феврале 2022 года, поэтому с прибытием партии истребителей F-16 и украинских пилотов после обучения у Киева есть два варианта: заменить половину устаревающих самолетов советской эпохи или вдвое увеличить свои военно-воздушные силы, — говорится в публикации.

Как пишет Forbes, с начала СВО украинские войска потеряли почти 70 самолетов, из них 62 списали в 2022 году, и еще семь — в 2023-м. Однако за счет военной помощи из-за рубежа и восстановления оставшейся авиации Киеву удалось восполнить потери, утверждает издание. Предполагается, что переоснащение на F-16 снизит потери.

Ожидается, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16A/B Mid-Life Update (MLU). Еще 19 истребителей модификации MLU F-16A/B Киев получит от Дании. Планируется, что все F-16 поступят Воздушным силам ВСУ к началу 2024 года.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России смогут сбивать F-16 на Украине с помощью комплексов ПВО С-400. Кроме того, с американскими самолетами могут успешно бороться Су-35 и МиГ-31 ВКС России, отметил он.