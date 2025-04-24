«Разоблачил человека»: в Европе поддержали критику Зеленского Трампом Филиппо: Трамп поставил Зеленского на место после заявлений о Крыме

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп своей резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского «поставил его на место», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. По его словам, глава Белого дома тем самым показал, кто действительно заинтересован в урегулировании конфликта.

В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков и разоблачил человека, который отказывается от мира! — написал Филиппо.

Ранее Зеленский признался, что юридически никогда не признает Крым российским, даже если такое условие будет предложено США в рамках переговоров о прекращении конфликта. В свою очередь первый зампред крымского парламента Сергей Цеков считает, что глава Украины просто боится признавать Крым российской территорией, так как велик риск потерять власть на выборах. По его мнению, Зеленский говорит то, что нравится обществу.

До этого Трамп раскритиковал слова Зеленского о непризнании Крыма российским, назвав их вредными для переговоров. Политик подчеркнул, что Крым не является предметом обсуждения, так как был потерян много лет назад еще при Бараке Обаме. А подстрекательские заявления Зеленского, по его словам, затрудняют урегулирование конфликта.